Хоккей на футбольном поле: сборная России привлечет рекордную аудиторию

Хоккейный матч, который в воскресенье пройдет на домашней арене ФК "Зенит", обещает побить рекорды посещаемости. Во втором этапе Еврохоккейтура в Северной столице сойдутся сборные России и Финляндии. Если все билеты на эту встречу будут проданы, число зрителей на стадионе "Санкт-Петербург" приблизится к европейскому рекорду 2010 года, когда на игру команд Германии и США на футбольном стадионе «Шальке-04» пришло 77803 болельщика.

Интерес гарантирован

Сборная России впервые проведет домашний матч на футбольном стадионе, что позволит ей собрать рекордную аудиторию. На игру с Финляндией по информации "Известий" реализовано уже около 50 тыс. билетов. Ранее самой посещаемой домашней встречей российской команды считался матч против Украины на групповой стадии чемпионата мира 2007 года. Тогда на арену «Мегаспорт» пришло 14-тыс. человек. Рекорд сборной СССР — 55 тыс. зрителей на решающей игре чемпионата мира 1957 года против Швеции. Она прошла под открытым небом в чаше «Лужников».

— Для меня матч с финнами в Питере — событие невероятного масштаба, — сказал «Известиям» нападающий российской сборной Александр Кадейкин. —Такой момент в карьере запомнится на всю жизнь. Очень интересно испытать на себе такой формат. Мне еще не доводилось играть при таком антураже, поэтому надеюсь доказать тренерам свой уровень и принять участие в этой встрече.

Европейский рекорд посещаемости хоккейных матчей был установлен 7 мая 2010 года во время чемпионата мира в Германии. Тогда матч-открытия между хозяевами турнира и сборной США, проходивший в Гельзенкирхене на домашней арене футбольного клуба «Шальке-04», посетило 77803 зрителя. Мировой рекорд зафиксирован 1 января 2014 года на матче НХЛ между «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс». Встреча проходила на стадионе Мичиганского университета, предназначенного для игры в американский футбол. На трибунах собралось 104 173 зрителя.

— Домашний этап Евротура — это всегда очень важное событие, — заявил «Известиям» форвард сборной России, олимпийский чемпион-2018 Михаил Григоренко. — Мы с нетерпением ждем матчей Кубка Первого канала, и, как и всегда, перед нами стоит задача выиграть турнир. Что касается матча в Санкт-Петербурге, то могу сказать, что однажды я в подобном участвовал в НХЛ — матч регулярного чемпионата в Колорадо мы играли на улице, на бейсбольной арене. Ощущения незабываемые.

Добиться максимума

В рамках Кубка Первого канала подопечные Ильи Воробьева также сыграют со сборными Швеции и Чехии ` эти матчи пройдут в Москве на «ЦСКА Арене». По мнению нападающего российской команды Николая Прохоркина, с точки зрения спортивной составляющей игра на футбольном стадионе не будет существенно отличаться от матчей в ледовых дворцах.

— На стадионе «Зенит» есть выдвижная крыша, и если ее закроют, то будет то же самое, что на домашней арене СКА, — поделился мнением с «Известиями» чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане. — Отличия только во вместимости и, соответственно, количеству зрителей на трибунах. Надеюсь, их придет максимальное количество. По крайней мере, мы своей игрой постараемся убедить болельщиков прийти.

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, на котором свои домашние матчи проводит СКА, вмещает 12,3 тыс. зрителей. По количеству мест он уступает в КХЛ только «Минск Арене» (15 086) и хельсинской «Хартвалл Арене» (13 349). Самым вместительным хоккейным объектом в Европе является «Ланксесс Арена» в Кельне (20 тыс.).

— В Европе и Северной Америке много ледовых дворцов с потрясающей атмосферой и вместимостью, — поделился мнением нападающий сборной Финляндии и ярославского «Локомотива» Петри Контиола. — Я сам постоянно играю на отличной арене в Ярославле. В КХЛ осталось немного мест, где нет современных ледовых дворцов. Но выступать при нескольких десятках тысяч зрителей — это совершенно другое. С нетерпением жду возможности сыграть на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

Звучный состав

Шансы привлечь максимальное количество зрителей у сборной России велики. Тренерский штаб команды во главе с Ильей Воробьевым собрал именитый состав с немалым количеством триумфаторов зимней Олимпиады в Пхенчхане, в числе которых и самый звездный игрок КХЛ Павел Дацюк. При этом сейчас наша команда лидирует в общем зачете Евротура. В ноябре ей удалось выиграть первый этап в Хельсинки – Кубок Карьяла. Но в декабрьском созыве есть и ряд новых или давно забытых имен. В частности, нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

— Испытываю воодушевление от возможности представлять свою страну, — подчеркнул Кадейкин. — Очень хочу, чтобы наша команда добилась победы на Кубке Первого канала — другого желать не могу. Пока не знаю, в какой роли меня будут использовать тренеры, но готов выполнять все, что они потребуют.

Первые два матча сборная России проведет в четверг и субботу. Сначала она примет Швецию, а потом Чехию. На обе эти встречи все билеты были проданы еще в ноябре.

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