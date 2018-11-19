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Назвавшего россиянок чернобыльскими уродами хоккеиста обвинили в немужественности

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Frank Jansky
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Глава международного общественного движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина прокомментировала заявление американского хоккеиста Райана Уитни о внешности российских женщин. 

Спортмен, выступавший ранее за ХК «Сочи», считает, что в России женщины либо шикарные, либо полные замарашки. «Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявлял он в одном из подкастов Spittin’ Chiclets.

«У меня большие сомнения по поводу того, что это настоящий мужчина, потому что этика должна быть внутри прошита», — сказала Москвитина журналистам РЕН ТВ в понедельник, 19 ноября.

Она отметила, что если бы Уитни позволил себе такое высказывание в западной стране, то феминистические организации отсудили бы у него «пару миллионов». Москвитина также добавила, что находится в шоке от таких слов и совершенно с ними не согласна. По ее словам, в России живут красивые девушки с чувством собственного достоинства. Также общественница призвала посмотреть, во что превратился статус «мужчина» в наши дни.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева назвала слова хоккеиста гадостью.

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