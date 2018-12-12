Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала

Нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк и форвард уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов не смогут представлять сборную страны на российском этапе Евротура Кубка Первого канала. Сообщение об этом появилось 12 декабря в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

«Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии», — пояснили в спортивной федерации.

Ежегодный Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В нем примут участие команды России, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи пройдут в Ледовом дворце в Москве. Еще две встречи будут вынесены — чехи с финнами сыграют в Тампере, а россияне сразятся с финнами на арене футбольного клуба «Зенит».

В преддверии турнира своими ожиданиями поделился защитник сборной Финляндии Юусо Хиетанен. Хоккеист отметил, что особенно ожидает матча на стадионе «Зенит», который станет первым для него на открытом воздухе. Помимо этого, Хиетанен отметил высокий уровень сборной России, выделив в ней Дацюка.