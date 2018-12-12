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Россияне мечтают о возможности немного пожить в стране без снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Уехать на несколько месяцев в страну с теплым климатом хотели бы 45% процентов россиян. Такие промежуточные данные, полученные в ходе опроса «Туту.ру».

Еще треть респондентов (32%) при возможности пожили бы в стране, где нет снега, но при этом не очень жарко.

Еще 5% участников опроса заявили, что уехали бы пожить за границу, но только в страну, где есть горнолыжные курорты.

Вместе с тем почти каждый пятый опрошенный (18%) заявил, что любит суровую зиму с морозами и снегом.

Ранее в декабре сообщалось, что россияне планируют отмечать Новый год, отправляясь в города Золотого кольца России. В тройку самых популярных направлений вошли Ярославль, Суздаль и Кострома.

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