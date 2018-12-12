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Названа идеальная страна для приключенческого туризма

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Фото: REUTERS/Paolo Avila
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Чили признали лучшей страной для приключенческого туризма по версии World Travel Awards. Южноамериканское государство получает эту награду уже третий год подряд, сообщает LonelyPlanet.

Чили может предложить туристом различные виды экстремального отдыха, в том числе серфинг, дайвинг, плавание на каяках. Этому способствует благоприятный климат и береговая линия протяженностью более четырех тысяч километров.

Любителям парапланеризма следует посетить город Икике. В городе Сан-Педро-де-Атакама можно отправиться в поход по лагуне Мисканти.

Поклонникам зимних видов спорта следует отправиться в Анды, где можно покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге, а реки в центральной части Чили — идеальное место для рафтинга.

World Travel Awards учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Премия ежегодно вручается победителям в разных номинациях по результатам голосования, в котором участвуют туристы и специалисты индустрии.

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