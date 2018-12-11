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Эксперты рассказали о популярных зимних направлениях отдыха в России

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Крымские каникулы: полуостров вошел в топ-5 новогодних направлений
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Россияне планируют отмечать Новый год, отправляясь в города Золотого кольца России. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Так, в тройку самых популярных направлений вошли Ярославль, Суздаль и Кострома, пишет НСН.

Туристы, желающие встретить наступающий год в Ярославле, в среднем бронируют поездки туда на 3,5 ночи за примерно 3 тыс. рублей в сутки на семью. Новогодний отдых в Суздале бронируют в среднем на три ночи по цене не более 4 тыс. рублей в сутки на семью. В Костроме путешественники бронируют жилье в среднем на две ночь не более чем за 2,5 тыс. рублей в сутки на семью.

10 декабря эксперты аналитического агентства «ТурСтат» составили рейтинг самых популярных среди российских туристов стран в 2018 году.

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