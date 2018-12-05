Крымские каникулы: полуостров вошел в топ-5 новогодних направлений

Впервые в этом году Крым вошел в топ-5 мест, куда россияне поедут на новогодние праздники. Об этом «Известиям» рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, это связано с возросшей транспортной доступностью полуострова. Также в списке приоритетных направлений — Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Москва, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Ставропольский край по состоянию на конец ноября вошли в топ-5 самых популярных туристических направлений среди россиян на новогодние праздники. В Ростуризме уточнили, что прогноз составлялся на основе анализа бронирования авиабилетов. На столицу пришлось 17,2% продаж, Сочи — 13,1%, Симферополь — 7%, Краснодарский край и Санкт-Петербург — по 3,1% на каждое направление. При этом Крым впервые в этом году попал в топ-5.

Глава Ростуризма Олег Сафонов пояснил «Известиям», что популярность полуострова в предновогодний сезон объясняется несколькими причинами.

— Прежде всего это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового современного пассажирского терминала в аэропорту Симферополя, — отметил он. — Плюс к этому, сказалось и снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Также, по словам Олега Сафонова, сейчас отельеры в Крыму обеспечивают доступные расценки на размещение в гостиницах. Дело в том, что полуостров — участник проекта Ростуризма «Доступное путешествие», который нацелен на расширение спектра недорогих предложений в регионах страны. Одно из ключевых конкурентных преимуществ Крыма — привлекательные условия лечебно-оздоровительного и медицинского туризма, отметил Олег Сафонов. В 2018 году количество круглогодично работающих здравниц на этой территории выросло на 20%.

Все вышеперечисленные факторы уже повлияли на туристические результаты Крыма по итогам 2018 года. Турпоток в регионе вырос на 30%. С начала года полуостров принял 6,3 млн человек, что является для него рекордным результатом. До конца 2018-го Крым, как ожидается, посетят 6,5 млн путешественников: турпоток достигнет максимума за весь постсоветский период.

В Крыму пока плохо развита инфраструктура всесезонного отдыха, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Но на полуострове чаще всего нет снега, а погода значительно теплее, чем в европейской части страны, — заметил он. — Более того, в регионе много здравниц с бассейнами, которые можно использовать и в зимнее время года.

Отдых в Крыму достаточно привлекателен по цене, добавил Юрий Барзыкин. Посещение полуострова в новогодний сезон может обойтись в сумму от 20 тыс. рублей.

В пресс-службе компании «Интурист» рассказали «Известиям», что в нынешнем году настоящим хитом также стал Сочи, который тоже попал в топ-5. По данным компании, спрос на это направление для отдыха в новогодние праздники подскочил почти на треть.

— Рост связан с тем, что традиционные выездные направления, например горнолыжная Франция и Австрия, а также пляжные Таиланд и Вьетнам, многим не по карману, — отметил представитель туроператора. — А в Сочи есть и отели со SPA-центрами и бассейнами, и горнолыжные курорты со множеством развлечений на любой вкус.

При этом разница в цене значительна, уточнили в компании. Так, отдых на двоих в Таиланде на 7 ночей обойдется более чем в 90 тыс. рублей, тогда как аналогичная поездка в Сочи может обойтись в три раза дешевле. В пресс-службе «Интуриста» добавили, что также в этом году стала популярна зимняя Турция: помимо путешествий в Стамбул и Каппадокию, пользуется спросом отдых в отелях Анталии, во многих из которых есть SPA-центры и подогреваемые бассейны.

В целом россияне не очень часто путешествуют как в новогодние праздники, так и во время летнего отпуска. Как писали «Известия», в этом году, по данным опроса «Левада-центра», только 5% граждан отправились за рубеж. На Черноморском побережье Кавказа и в Крыму побывали 8%, 4% покупали различные туры по России.