Путин призвал установить причины отмены рэп-концертов

Необходимо установить причины, по которым отменили несколько концертов российских рэп-исполнителей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 12 декабря, во время заседания СПЧ, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, этот вопрос был поднят на встрече главы государства с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 11 декабря.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — цитирует Москалькову ТАСС.

В последние недели в российских регионах отменили ряд концертов современных исполнителей: рэперов Элджея и Хаски, а также групп «Френдзона» и IC3PEAK, напоминает телеканал «360».

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко 7 декабря на съезде «Единой России» назвал глупой практику отмены подобных мероприятий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за этой ситуацией.