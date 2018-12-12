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Путин призвал установить причины отмены рэп-концертов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Необходимо установить причины, по которым отменили несколько концертов российских рэп-исполнителей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду, 12 декабря, во время заседания СПЧ, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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По словам омбудсмена, этот вопрос был поднят на встрече главы государства с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 11 декабря.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — цитирует Москалькову ТАСС.

В последние недели в российских регионах отменили ряд концертов современных исполнителей: рэперов Элджея и Хаски, а также групп «Френдзона» и IC3PEAK, напоминает телеканал «360».

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко 7 декабря на съезде «Единой России» назвал глупой практику отмены подобных мероприятий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль внимательно следит за этой ситуацией.

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