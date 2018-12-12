Прямой эфир
Сюжет:

Председатель объединительного собора прибыл в Киев

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Константинопольского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил уже прибыл в Киев. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к религиозным кругам.

«Митрополит Эммануил прилетел в Киев во вторник», — сказал он. Отмечается, что священнослужитель займется вопросами подготовки объединительного собора церкви, а также будет председательствовать на мероприятии.

Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
Вселенский патриархат подтвердил свое намерение предоставить автокефалию Украине

Глава информационного отдела раскольнической УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) рассказал, что представители его церкви намерены перед собором обсудить с Эммануилом организационные вопросы, чтобы мероприятие прошло успешно.

Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) с 2003 года возглавляет епархию Константинопольского патриархата во Франции с центром в Париже.

Сторонники создания новой автокефальной православной церкви — президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей — 15 декабря рассчитывают провести в Киеве объединительный собор. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая начала подвергаться давлению со стороны чиновников и спецслужб, уже указали Константинопольскому пaтpиapxaтy нa нeпрaвoмepнocть сoзывa любыx сoбрaний на Укрaинe.

Сейчас в стране действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступают на стороне Порошенко и Варфоломея.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
УПЦ создала семь новых монастырей в 2018 году
Донецкому митрополиту вернули право въезда на Украину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017