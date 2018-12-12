Председатель объединительного собора прибыл в Киев

Представитель Константинопольского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил уже прибыл в Киев. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к религиозным кругам.

«Митрополит Эммануил прилетел в Киев во вторник», — сказал он. Отмечается, что священнослужитель займется вопросами подготовки объединительного собора церкви, а также будет председательствовать на мероприятии.

Глава информационного отдела раскольнической УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) рассказал, что представители его церкви намерены перед собором обсудить с Эммануилом организационные вопросы, чтобы мероприятие прошло успешно.

Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) с 2003 года возглавляет епархию Константинопольского патриархата во Франции с центром в Париже.

Сторонники создания новой автокефальной православной церкви — президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей — 15 декабря рассчитывают провести в Киеве объединительный собор. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая начала подвергаться давлению со стороны чиновников и спецслужб, уже указали Константинопольскому пaтpиapxaтy нa нeпрaвoмepнocть сoзывa любыx сoбрaний на Укрaинe.

Сейчас в стране действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступают на стороне Порошенко и Варфоломея.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.