Женщина с дочерью погибли от угарного газа под Ростовом

Мать и ее девятилетняя дочь в Ростовской области стали жертвами отравления угарным газом от угольной печи. Точные обстоятельства их гибели выясняются. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в региональном управлении СК России.

«В хуторе Рудаков Белокалитвинского района в частном доме соседи обнаружили погибших — 43-летнюю женщину и ее 9-летнюю дочь. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом от угольной печи», — сказали в ведомстве.

В этот же день сообщалось, что семимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в селе Бырка Забайкальского края. Еще троих детей из горящего здания вынес случайный прохожий.

11 декабря стало известно, что ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Иркутской области. Его дедушка получил ожоги и отравление угарным газом, пытаясь прийти на помощь. По предварительной версии, причиной трагедии стало короткое замыкание.