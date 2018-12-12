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Пожар в Забайкалье унес жизнь младенца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Семимесячный ребенок стал жертвой пожара в частном доме в селе Бырка Забайкальского края. Еще троих детей из горящего здания вынес случайный прохожий. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря краевого управления СК России Егора Маркова.

Он отметил, что в настоящее время следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (УК) России «Причинение смерти по неосторожности».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается», — сказала Марков.

Отмечается, что во время происшествия мать детей ушла в магазин и оставила их дома одних. В момент пожара трое детей выбежали на веранду, откуда их спас местный житель. Семимесячного ребенка спасти не удалось. Возраст самого старшего ребенка в семье — 5 лет.

11 декабря стало известно, что ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Иркутской области. Его дедушка получил ожоги и отравление угарным газом, пытаясь прийти на помощь. По предварительной версии, причиной трагедии стало короткое замыкание.

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