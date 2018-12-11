На мебельной фабрике в подмосковном Щелково вспыхнул пожар

На мебельной фабрике в подмосковном городе Щелково произошел крупный пожар. Об этом во вторник, 11 декабря сообщают в главном управлении МЧС России по региону.

«По состоянию на 13:10 площадь пожара составляет 1 тыс. кв.м. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС присвоили возгоранию второй номер сложности (характеризуется большой площадью горения, нехваткой сил и средств, отсутствием источников воды). В тушении принимают участие 71 человек, а также 22 единицы техники.

По данным ТАСС, в результате происшествия пострадал один человек. Дальнейшая информация уточняется.

11 декабря в Балаклавском районе Саратовской области при пожаре в частном деревянном доме погиб мужчина. Сообщение о возгорании в доме в поселке Кирпичный поступило в 22:30. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тело 43-летнего хозяина дома без признаков жизни.