Юморист Бандурин и его жена пострадали в результате пожара

Звезда российской юмористической телепередачи «Аншлаг» Николай Бандурин и его жена пострадали в результате пожара в подмосковной деревне Костино в Пушкинском районе. Об этом сообщает 6 декабря РЕН ТВ.

Супруга Бандурина была доставлена в одну из подмосковных больниц с серьезными ожогами рук. Сам юморист от госпитализации отказался, но тоже получил ранения при попытке выбраться из дома.

Возгорание в частном доме произошло днем. Согласно предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Из-за пожара стены здания обрушились. Отмечается, что дом артиста полностью уничтожен.

Ранее 6 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в фермерском хозяйстве под Хабаровском. По словам пожарных, возгорание началось в деревянном коровнике, распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.