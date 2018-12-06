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Юморист Бандурин и его жена пострадали в результате пожара

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Фото: РЕН ТВ
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Звезда российской юмористической телепередачи «Аншлаг» Николай Бандурин и его жена пострадали в результате пожара в подмосковной деревне Костино в Пушкинском районе. Об этом сообщает 6 декабря РЕН ТВ.

Супруга Бандурина была доставлена в одну из подмосковных больниц с серьезными ожогами рук. Сам юморист от госпитализации отказался, но тоже получил ранения при попытке выбраться из дома.

Возгорание в частном доме произошло днем. Согласно предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Из-за пожара стены здания обрушились. Отмечается, что дом артиста полностью уничтожен. 

Ранее 6 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в фермерском хозяйстве под Хабаровском. По словам пожарных, возгорание началось в деревянном коровнике, распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.

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