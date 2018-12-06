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Два ребенка погибли при пожаре в Саратовской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Двое малолетних детей стали жертвами пожара, который произошел в частном доме в Саратовской области. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

Трагический инцидент произошел в селе Тарханы Новобурасского района. «Когда начался пожар, два трехлетних мальчика были в доме одни. Спастись они не смогли», — рассказал источник.

Сейчас пожар локализован. Специальные службы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

В этот же день произошло возгорание в частном доме на Вытегорском Шоссе в Петрозаводске. В результате ЧП никто не погиб. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, в том числе шестерых детей.

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