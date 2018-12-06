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Шесть детей спасли из горящего дома в Карелии

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Восемь человек эвакуированы из частного дома в Петрозаводске, где произошел пожар. В числе спасенных шестеро детей.

Возгорание произошло в частном доме на Вытегорском шоссе. Огонь повредил стену в помещении мастерской. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Установлено, что причиной пожара стало неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области ребенок замерз насмерть, пока его родители участвовали в тушении пожара в местной школе. Шестилетний ребенок вышел из своего дома и отправился в сторону дома дедушки. Предполагается, что по пути ребенок сбился с дороги в темноте.

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