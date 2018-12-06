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Более 200 человек эвакуировали из общежития в Екатеринбурге из-за пожара

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Фото: 66.mchs.gov.ru
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Пожар произошел в общежитии в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«До прибытия пожарных из общежития самостоятельно эвакуировались 200 человек», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в шахте дымоудаления на площади 0,5 кв. м. Персонал общежития потушил огонь до прибытия пожарных.

По прибытии пожарные провели обследование помещений и после проветривания разрешили студентам вернуться в здание.

5 декабря в Петрозаводске при пожаре в многоквартирном доме спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей. Причиной возгорания называют поджог.

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