Более 200 человек эвакуировали из общежития в Екатеринбурге из-за пожара
Пожар произошел в общежитии в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«До прибытия пожарных из общежития самостоятельно эвакуировались 200 человек», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло в шахте дымоудаления на площади 0,5 кв. м. Персонал общежития потушил огонь до прибытия пожарных.
По прибытии пожарные провели обследование помещений и после проветривания разрешили студентам вернуться в здание.
5 декабря в Петрозаводске при пожаре в многоквартирном доме спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей. Причиной возгорания называют поджог.