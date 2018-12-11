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Владелец дома погиб при пожаре в Саратовской области

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В Балаклавском районе Саратовской области при пожаре в частном деревянном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о возгорании в доме в поселке Кирпичный поступило в 22:30. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тело 43-летнего хозяина дома без признаков жизни. Мужчина не смог выбраться из огня. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

В ликвидации возгорания принимали участие 15 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара составила 56 кв. м.

6 декабря при пожаре в частном доме в Саратовской области погибли трехлетние мальчики-близнецы. Родители в этот момент находились во дворе. Возбуждено уголовное дело.

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