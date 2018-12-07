Два человека погибли при пожаре во Владимире

Женщина и мужчина погибли в результате крупного пожара во Владимире. Две семьи остались без жилья.

Возгорание произошло в микрорайоне Верхнее Сельцо. Огонь охватил площадь около 100 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 26 человек. При тушении спасатели обнаружили тела 61-летней женщины и 41-летнего мужчины, сообщает ИА «Владимирские новости».

В сгоревшем доме проживали две семьи, теперь они остались без жилья. Администрация Октябрьского района Владимира готова предоставить квартиры из маневренного фонда.

Ранее сообщалось о серьезном пожаре в Орловской области. Из многоквартирного дома эвакуировали 12 человек. Жертвами пожара стали пожилая женщина и пятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело.