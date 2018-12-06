Один человек погиб и семерых спасли при пожаре в Орловской области

В деревне Дубовая Роща в Орловском районе Орловской области произошел пожар в многоквартирном доме. Погиб один человек, семерых удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Сообщение о возгорании в трехэтажном многоквартирном доме на Цветочной улице поступило в четверг, 6 декабря, на единый номер 112. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали пожар, 12 человек эвакуировали, семерых, включая троих детей, удалось спасти. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело пожилой женщины. О причинах гибели не сообщается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В ликвидации возгорания принимали участие 25 человек личного состава, 10 единиц техники. Также были задействованы сотрудники скорой медицинской помощи и полиции.