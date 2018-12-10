Дело возбудили после гибели двух детей во время пожара под Саратовом

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух трехлетних близнецов во время пожара в частном доме в селе Тарханы в Новобурасском районе Саратовской области. Статья — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», инцидент произошел 6 декабря около полудня. Мать и отец детей вышли во двор, чтобы покормить кроликов. Дома остались двое их сыновей. Супруги пробыли во дворе около 20 минут, прежде чем увидели клубы дыма. Родители бросились в дом, чтобы вывести оттуда детей, но не смогли их найти из-за сильного задымления.

Строение выгорело полностью. Следователи опрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить точную причину гибели мальчиков. То, почему вспыхнул пожар, определит пожарно-техническая экспертиза. Также следователи должны выяснить, по чьей вине произошла трагедия.

Ранее сообщалось о том, что следователи проводят проверку по факту гибели беременной матери четырех детей в Петропавловске-Камчатском. Ее нашел повешенной ее сожитель.