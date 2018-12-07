Женщина и ребенок погибли при пожаре в Орловской области

Пожилая женщина и пятилетний ребенок стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Орловской области, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Как уточняет «РИА Новости», инцидент произошел в пятницу, 6 декабря, в деревне Дубовая Роща в трехэтажном жилом здании. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в областном управлении МЧС сообщили, что возгорание возникло в одном из домов по Цветочной улице. Были эвакуированы 12 человек, семерых, включая троих детей, удалось спасти.