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Ребенок погиб в стиральной машине на Камчатке

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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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Тело девятилетнего мальчика было обнаружено в запертой стиральной машине в одной из квартир населенного пункта в Елизовском районе на Камчатке. Об этом сообщило управление СК по региону.

Сына обнаружила мать вечером 4 декабря по возвращении с работы. Отец погибшего в этот день находился в командировке. Мальчик весь день находился дома один, дверь была закрыта изнутри. Как пишет РЕН ТВ, родственники отметили, что ранее он уже забирался в стиральную машину.

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку происшествия, выясняются все обстоятельства трагедии. Причины смерти будут известны после проведения судебно-медицинского исследования.

22 октября стало известно, что в Тюмени четырехлетняя девочка застряла в барабане стиральной машины. Чтобы достать ребенка, спасатели полностью разобрали механизм.

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