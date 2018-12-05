Ребенок погиб в стиральной машине на Камчатке

Тело девятилетнего мальчика было обнаружено в запертой стиральной машине в одной из квартир населенного пункта в Елизовском районе на Камчатке. Об этом сообщило управление СК по региону.

Сына обнаружила мать вечером 4 декабря по возвращении с работы. Отец погибшего в этот день находился в командировке. Мальчик весь день находился дома один, дверь была закрыта изнутри. Как пишет РЕН ТВ, родственники отметили, что ранее он уже забирался в стиральную машину.

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку происшествия, выясняются все обстоятельства трагедии. Причины смерти будут известны после проведения судебно-медицинского исследования.

22 октября стало известно, что в Тюмени четырехлетняя девочка застряла в барабане стиральной машины. Чтобы достать ребенка, спасатели полностью разобрали механизм.