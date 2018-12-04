Мальчику сломали позвоночник в Москве во время драки из-за девушки

В Москве 11-летнего подростка госпитализировали с переломом позвоночника после конфликта в метро. Об этом РЕН ТВ сообщили в правоохранительных органах.

ЧП произошло 3 декабря на станции метро «Лубянка» Сокольнической линии. В полицию поступила телефонограмма из детской больницы о госпитализации пострадавшего мальчика. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. Ребенок рассказал, что его избил парень, с которым он встретился, чтобы разрешить спор из-за девушки, пишет «Ридус».

Проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 ноября сообщалось, что СК проверит данные о попытке подростков в Кемерово задушить девятилетнего школьника.