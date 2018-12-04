Прямой эфир

Мальчику сломали позвоночник в Москве во время драки из-за девушки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 11-летнего подростка госпитализировали с переломом позвоночника после конфликта в метро. Об этом РЕН ТВ сообщили в правоохранительных органах.

ЧП произошло 3 декабря на станции метро «Лубянка» Сокольнической линии. В полицию поступила телефонограмма из детской больницы о госпитализации пострадавшего мальчика. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. Ребенок рассказал, что его избил парень, с которым он встретился, чтобы разрешить спор из-за девушки, пишет «Ридус».

Проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 ноября сообщалось, что СК проверит данные о попытке подростков в Кемерово задушить девятилетнего школьника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве подростки избили продавца и украли шоколадки
В Красноярске подростки подожгли своего сверстника

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017