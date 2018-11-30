В Москве подростки избили продавца и украли шоколадки

Группа молодых людей устроила драку с продавцом одной из торговых точек на севере Москвы и похитила шоколадки с прилавка. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 77. Восемь молодых людей стащили товар с прилавка и нанесли несколько ударов продавцу, который пытался им помешать», –– приводит сообщение ТАСС.

После инцидента подростки скрылись.

В главке МВД информацию о краже подтвердили, отмечает РЕН ТВ. По информации ведомства, подростки похитили товар и убежали. Пострадавших в результате инцидента нет.

В июне сообщалось, что посетительница одного из супермаркетов в Тюмени избила кассира замороженной курицей. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.