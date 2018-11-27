В Красноярске подростки подожгли своего сверстника

В социальных сетях появилось видео, на котором подростки из Красноярска ради забавы подожгли своего друга на городском катке. По данному инциденту полиция проводит проверку, сообщает 27 ноября «РИА Новости» со ссылкой на краевое управление МВД.

Запись появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Я живу [В] Красноярске». На нем видно, как подросток катается по льду на коньках весь охваченный огнем. Друзья пытаются потушить его с помощью огнетушителя, однако это не помогает. Потерпевшему пришлось снять горевшую куртку, после чего огонь стал значительно меньше.

Городская полиция сообщила, что все личности участников происшествия установлены, с ними работают специалисты. Также в ведомстве добавили, что заявления в полицию не поступали.

23 ноября сообщалось, что следственное управление СКР по Кемеровской области проверяет информацию о попытке подростков задушить девятилетнего школьника в областном центре. По словам двоюродной сестры пострадавшего мальчика, трое подростков избили его, пытались задушить, накинув на шею шнурок. В настоящее время он чувствует себя хорошо, но пока не ходит в школу.