Два подростка угнали самолет в США

В американском штате Юта два подростка угнали небольшой самолет, пролетели на нем 24 км и приземлились в местном аэропорту.

Инцидент произошел в городе Дженсен 22 ноября. По данным агентства Associated Press, двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет угнали трактор, доехали на нем до частного аэродрома и пробрались в одномоторный самолет Cessna.

Пролетев 24 км, подростки смогли посадить воздушное судно в аэропорту Вернал Риджина.

Угонщинков задержали сразу по прилету, сейчас они находятся в следственном изоляторе города Вернал, который расположен в 19 км от Дженсена.

Похожий случай произошел в городе Сиэтл в августе, когда сотрудник одной из авиакомпаний пробрался в пустой самолет, поднял его в воздух, однако не смог справиться с управлением и разбился в заливе Пьюджет.