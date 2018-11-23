Прямой эфир

Два подростка угнали самолет в США

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Юта два подростка угнали небольшой самолет, пролетели на нем 24 км и приземлились в местном аэропорту.

Инцидент произошел в городе Дженсен 22 ноября. По данным агентства Associated Press, двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет угнали трактор, доехали на нем до частного аэродрома и пробрались в одномоторный самолет Cessna.

Пролетев 24 км, подростки смогли посадить воздушное судно в аэропорту Вернал Риджина.

Угонщинков задержали сразу по прилету, сейчас они находятся в следственном изоляторе города Вернал, который расположен в 19 км от Дженсена.

Похожий случай произошел в городе Сиэтл в августе, когда сотрудник одной из авиакомпаний пробрался в пустой самолет, поднял его в воздух, однако не смог справиться с управлением и разбился в заливе Пьюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве задержали грузивших на эвакуатор угнанный автомобиль мужчин
У рэпера L'One угнали автомобиль

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017