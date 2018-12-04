Прямой эфир

СК проведет проверку после смерти защищавшего мать ребенка из Северодвинска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет изучит действия сотрудников ФСИН и органов опеки в связи с гибелью мальчика из Северодвинска, который ранее защитил мать от ранее судимого мужчины, проживавшего с ними в коммунальной квартире. Об этом 4 декабря сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Во вторник стало известно о смерти мальчика, который год назад серьезно пострадал, защищая свою мать от соседа. Тогда за нанесение тяжелых травм ребенку мужчину приговорили к 14,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

«Проверяются действия сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний», — цитирует «РИА Новости» Петренко.

Кроме того, следователи намерены изучить действия участкового, органов опеки и других контролирующих служб.

2 декабря житель Москвы напал на соседа с ножом из-за громкой музыки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестные выстрелили в мужчину и забрали у него 40 млн рублей в Москве
Опубликованы кадры с места нападения на росгвардейцев в Краснодаре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017