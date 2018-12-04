СК проведет проверку после смерти защищавшего мать ребенка из Северодвинска

Следственный комитет изучит действия сотрудников ФСИН и органов опеки в связи с гибелью мальчика из Северодвинска, который ранее защитил мать от ранее судимого мужчины, проживавшего с ними в коммунальной квартире. Об этом 4 декабря сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Во вторник стало известно о смерти мальчика, который год назад серьезно пострадал, защищая свою мать от соседа. Тогда за нанесение тяжелых травм ребенку мужчину приговорили к 14,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

«Проверяются действия сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний», — цитирует «РИА Новости» Петренко.

Кроме того, следователи намерены изучить действия участкового, органов опеки и других контролирующих служб.

2 декабря житель Москвы напал на соседа с ножом из-за громкой музыки.