Неизвестные выстрелили в мужчину и забрали у него 40 млн рублей в Москве

Двое вооруженных мужчин выстрелили в мужчину в районе Волгоградского проспекта на юго-востоке Москвы и забрали у него сумку, в которой находилось 40 млн рублей.

«Двое злоумышленников выстрелили в мужчину из травматического пистолета и отобрали у него сумку с 40 миллионами рублей в районе Волгоградского проспекта, а после скрылись с места нападения», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Факт происшествия подтвердили в столичном главке МВД. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемых. Как уточняет РЕН ТВ, в городе объявлен план «Перехват».

Телеканал также опубликовал видео с места нападения, где видно, как злоумышленники стреляют по стеклам автомобиля, а затем крадут из салона сумку с деньгами. Это у них заняло менее 30 секунд.

29 ноября сотрудники ФСБ в Магаданской области обнаружили в автомобиле местного жителя около 7 кг золота.