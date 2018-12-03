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Неизвестные выстрелили в мужчину и забрали у него 40 млн рублей в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двое вооруженных мужчин выстрелили в мужчину в районе Волгоградского проспекта на юго-востоке Москвы и забрали у него сумку, в которой находилось 40 млн рублей.

«Двое злоумышленников выстрелили в мужчину из травматического пистолета и отобрали у него сумку с 40 миллионами рублей в районе Волгоградского проспекта, а после скрылись с места нападения», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Факт происшествия подтвердили в столичном главке МВД. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемых. Как уточняет РЕН ТВ, в городе объявлен план «Перехват».

Телеканал также опубликовал видео с места нападения, где видно, как злоумышленники стреляют по стеклам автомобиля, а затем крадут из салона сумку с деньгами. Это у них заняло менее 30 секунд.

29 ноября сотрудники ФСБ в Магаданской области обнаружили в автомобиле местного жителя около 7 кг золота.

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