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В автомобиле у жителя Колымы нашли золото на 16 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Около 7 кг золота обнаружили в автомобиле у жителя Магаданской области. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Общая стоимость найденного драгоценного металла составляет свыше 16 млн. Сотрудники УФСБ нашли его во время оперативно-розыскной операции.

«В автомобиле лежал рюкзак, он был до отказа наполнен полиэтиленовыми пакетами, в каждом лежал металл желтого цвета. Как установила экспертиза, 6,239 кг химически чистого золота», — передает сообщение управления ФСБ информационное агентство MagadanMedia. Кроме того, у колымчанина нашли 887 г серебра.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов» (ч. 1 ст. 191). В настоящий момент расследование продолжается.

8 августа в Забайкальском крае с золотодобывающего предприятия украли 10 кг металла. Вскоре полиция задержала двух подозреваемых. Злоумышленники, надев маски ночью, связали сторожа, пригрозили ему расправой и вынесли металл. Часть награбленного они успели продать, но в ходе обыска у них всё же изъяли 2 кг концентрата золота.

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