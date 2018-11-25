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Кольцо за $170 тыс. украли у посетительницы московского ресторана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В одном из московских ресторанов у посетительницы украли кольцо стоимостью $170 тыс. (приблизительно 11 млн рублей). Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, женщина заявила в полицию о краже кольца, которое она оставила в пятницу, 23 ноября, в семь часов вечера на столе в ресторане Bocconcino. Отмечается, что в настоящий момент полиция проводит проверку.

Ранее в этот же день неизвестные обокрали в Киеве супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Марину. Она обратилась в полицию с заявлением. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Они просматривают видеозаписи с камер наблюдения, для того чтобы установить личность подозреваемого.

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