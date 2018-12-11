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Ребенок погиб при пожаре в Иркутской области

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Мальчик погиб в результате пожара в частном доме в Иркутской области. Его дедушка получил ожоги и отравление угарным газом, пытаясь спасти ребенка.

Возгорание произошло в одном из домов Шелеховского района, по предварительной версии, причиной стало короткое замыкание. Огонь полностью охватил здание, произошло обрушение кровли. До прибытия пожарных очевидец вытащил из дома 69-летнего мужчину, который получил ожоги и отравление продуктами горения. По словам пострадавшего, он пытался найти в доме и спасти своего внука, пишет ИА IrkutskMedia.

Биологические останки мальчика были обнаружены после тушения пожара в ходе разбора строительных конструкций.

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