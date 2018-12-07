Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Липецкой области

В Усманском районе Липецкой области при пожаре в жилом доме погиб один человек. Еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

Пожар произошел в пятницу днем, 7 декабря, в одном из жилых домов в селе Крутченская. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили одного погибшего. Еще один человек пострадал. Об этом сообщает LipetskMedia.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка дома. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

6 декабря во Владимире в результате крупного пожара погибли мужчина и женщина. Две семьи остались без жилья.