Ребенок спас слепого отца из пожара в Биробиджане

В Биробиджане во время пожара в жилом доме несовершеннолетняя девочка помогла одеться и вывела своего слепого отца из горящего дома. Когда они добрались до соседей, пламя охватило комнаты деревянного здания.

Как сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС по области, возгорание произошло в понедельник утром, 10 декабря, в одном из деревянных домов по Ульяновской улице. Соседи вызвали пожарных, после чего позвонили матери ребенка, которая находилась на работе.

Прибывшие пожарные в краткие сроки ликвидировали возгорание, не допустив переброса огня на другие постройки. Быстрому распространению пламени способствовала морозная сухая погода.

В результате возгорания одноэтажный деревянный дом выгорел по всей площади. Причиной произошедшего называют замыкание в электропроводке. Пострадавших в ходе происшествия нет.