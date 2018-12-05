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Более 20 человек эвакуировали из-за поджога дома в Петрозаводске

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В Петрозаводске при пожаре в многоквартирном доме спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей. Причиной возгорания называют поджог.

Как сообщили в единой диспетчерской службе Петрозаводска, пожар произошел во вторник, 4 декабря, в 20:32 в одном из домов на проспекте Александра Невского. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 25 человек, включая троих детей.

В результате пожара были повреждены личные вещи и стена подъезда на общей площади 5 кв. м. По информации ЕДДС, пожар был ликвидирован по рангу «1БИС». Об этом пишет ИА «Карелinform».

Причиной возгорания называют поджог. Виновный в произошедшем и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

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