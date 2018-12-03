Трех дайверов спасли в Черном море в районе Новороссийска

Катер без людей на борту обнаружила береговая охрана в Черном море в районе Новороссийска. Позже обнаружилось, что на нем находились три дайвера. После погружения они не смогли вернуться на судно, поскольку его снесло ветром.

Двух аквалангистов подняли на борт моряки теплохода «Аяк», который стоял на якоре. Их состояние опасений не вызывает. Еще одного обнаружили пограничники на берегу у поселка Кабардинка. Ему потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА «Кубанские новости».

Ранее сообщалось о крупном пожаре в цехе по производству пластмассы в Армавире Краснодарского края. Площадь возгорания составляла 700 кв. м. Обошлось без пострадавших.