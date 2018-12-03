Прямой эфир

Трех дайверов спасли в Черном море в районе Новороссийска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Катер без людей на борту обнаружила береговая охрана в Черном море в районе Новороссийска. Позже обнаружилось, что на нем находились три дайвера. После погружения они не смогли вернуться на судно, поскольку его снесло ветром.

Двух аквалангистов подняли на борт моряки теплохода «Аяк», который стоял на якоре. Их состояние опасений не вызывает. Еще одного обнаружили пограничники на берегу у поселка Кабардинка. Ему потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА «Кубанские новости».

Ранее сообщалось о крупном пожаре в цехе по производству пластмассы в Армавире Краснодарского края. Площадь возгорания составляла 700 кв. м. Обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержанным в Керченском проливе украинским морякам грозит до 6 лет колонии
Защита призвала признать задержанных украинских моряков военнопленными

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017