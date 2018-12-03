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В Краснодарском крае потушили пожар в цехе по производству пластмассы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожарные полностью потушили возгорание в цехе по производству пластмассы в Армавире в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 3 декабря.

Отмечается, что площадь пожара, которому был присвоен второй, повышенный номер сложности, составила 700 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в торговом центре «Светофор» в Томске. Площадь возгорания превысила 1000 кв. м.

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