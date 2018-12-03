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Задержанным в Керченском проливе украинским морякам грозит до 6 лет колонии

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым
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Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении границы России всем 24 украинским морякам, задержанным после инцидента в Черном море, им грозит до шести лет тюрьмы. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ) было предъявлено военнослужащим ВСУ еще 27 ноября, однако стало известно об этом только сейчас.

Адвокат отметил, что обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, передает «РИА Новости».

Полозов защищает капитана второго ранга Дениса Гриценко.

По словам адвоката, он пока не может попасть к подзащитному в СИЗО «Лефортово» и защитникам до сих пор не известно, переданы ли материалы дела в Москву и кто из следователей ФСБ возглавляет следственную группу.

25 ноября три корабля украинских ВМС нарушили границу РФ в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате корабли и моряки были задержаны. Члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы до 25 января. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы.

Президент России Владимир Путин на саммите G20 указал на целенаправленные провокационные действия Киева и представил мировым лидерам хронологию событий произошедшего.

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