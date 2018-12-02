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Защита призвала признать задержанных украинских моряков военнопленными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Защита арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков прилагает усилия по признанию их военнопленными. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 2 декабря.

По мнению адвокатов украинских моряков, во всех протоколах допроса в качестве подозреваемых, а потом уже обвиняемых, они были указаны как военнослужащие ВМС Украины и соответственно были указаны места дислокации. Протокол составляется со слов самого подозреваемого или обвиняемого. Однако в фабуле дела их указали как военнослужащих и соответственно как военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.

«Они просто указаны как группа лиц, которые на военных кораблях, принадлежащих ВМС Украины, незаконно пересекли границу без разрешения», — заявил адвокат члена экипажа корабля «Яны Капу» Юрия Будзило Айдер Азаматов.

«Если они будут военнопленными, то нельзя будет применить нормы национального законодательства Российской Федерации, а должны применить нормы международного права. И это будет влиять на их дальнейшее содержание», — отметил юрист.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении государственной границы.

26 ноября в некоторых областях Украины, в основном граничащих с РФ, было введено военное положение, предусматривающее ограничение некоторых конституционных прав граждан. Кроме того, Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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