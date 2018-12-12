Украинские шахтеры пригрозили перекрыть границу с Польшей

Горняки из Львовской области, которым не выплачивается заработная плата, пригрозили закрыть границу с Польшей в случае невыполнения их требований. Об этом 12 декабря заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Профсоюзный лидер рассказал, что 78 работников шахты «Лесная» госпредприятия «Львовуголь» находятся на глубине 540 мв. Они добиваются выплаты долгов, а также решения других насущных проблем в отрасли.

«Но они не верят, что будут услышаны, поэтому намерены перекрыть приграничный переход с Польшей в районе Равы-Русской», — цитирует его ТАСС.

Волынец сказал, что в ночь с 11 на 12 декабря из шахты на поверхность подняли 10 горняков, которые не смогли продолжить протест из-за ухудшения здоровья.

Это не первая акция украинских шахтеров в 2018 году, которые добиваются законных выплат заработной платы. 3 августа стало известно, что работники шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь» из Луганской области устроили протестную акцию около здания министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

12 июля горняки сразу нескольких угледобывающих предприятий объявили забастовку. Они требовали от Киева принятия законопроекта о финансовом обеспечении отрасли. На следующий день министр энергетики Украины Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов от группы «Воля народа» подрались из-за зарплат шахтеров.