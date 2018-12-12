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Геопарк «Торатау» создадут в Башкортостане

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Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау». В него войдут горы Тратау и Юрактау, а также другие объекты с высокой биологической и исторической значимостью.

Геопарк будет создан на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. В его состав войдут памятники природы республиканского значения «Гора Тратау» и «Гора Юрактау». Создание геопарка обусловлено необходимостью сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия региона, пишет «МедиаКорСеть».

План мероприятий по включению «Торатау» в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО будет разработан совместно с Академией наук Республики Башкортостан и федеральным исследовательским центром РАН.

Ранее сообщалось, что Башкирская содовая компания называла гору Тратау оптимальным источником сырья, однако общественность выступила против разработки шихана. Сырьевой базой для компании станет гора Куштау в 18 км от Стерлитамака.

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