Башкирских пчел предлагают отправлять на зимовку в Узбекистан

Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов предложил рассмотреть возможность зимовки местных пчел в Узбекистане. Это позволит сохранить популяцию в условиях теплого климата.

Тема была поднята на встрече и.о. заместителя премьер-министра республики Илшата Тажитдинова и хокима Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева. Стороны обсудили возможности сотрудничества. В частности, была предложена возможность организации зимовки семей башкирской пчелы в условиях теплого климата Ферганской области. Это позволит сохранить популяцию насекомых и открыть узбекский рынок для башкирского меда, пишет «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что пасеки в Башкортостане займутся разведением среднерусских пчел. Целью проекта является выведение и сохранение генетически чистой популяции насекомых. По последним данным, чистопородность пчел на территории заказника «Алтын Солок» составляла 88% против 95% в 2000 году.