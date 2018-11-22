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Монографию о Каповой пещере представят в Башкирии

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Презентация монографии «Капова пещера — палеолитическое подземное святилище» состоится 24 ноября в государственном природном биосферном заповеднике «Шульган-Таш». Ее автор — доктор исторических наук, доцент кафедры МГУ Владислав Житенев.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», эта книга собрала итоги уральской археологической экспедиции МГУ, которая длилась на протяжении девяти лет под руководством Житенева. Во время экспедиции ученым удалось обнаружить изделия и отходы производства из яшмы и кремня, предметы из галек.

Также там были найдены костяные шило и нож, украшения в виде бусин и тонких подвесок из пластиночек кости. Археологам удалось найти многочисленные украшения из ископаемых моллюсков с проткнутым отверстием. Они считаются первыми подобными раковинами, найденными на Урале.

Все эти находки из культурного слоя залов Каповой пещеры представляют огромный интерес для мирового научного сообщества.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии будет создан научно-методический совет для координации исследований в пещере Шульган-Таш. Это связано с процессом продвижения уникального объекта культурного наследия «Капова пещера с живописью эпохи палеолита» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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