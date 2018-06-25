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Научный совет создадут для координации исследований в пещере в Башкирии

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Научно-методический совет планируют создать в Республике Башкортостан для координации исследований в пещере Шульган-Таш. Такое решение приняли участники IV Международного симпозиума «Музеефикация историко-культурного наследия: теория и практика», который прошел в Бурзянском районе Башкортостана.

Симпозиум был организован в связи с продвижением уникального объекта культурного наследия «Капова пещера с живописью эпохи палеолита» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие крупные зарубежные и российские ученые, сообщает ИА «Башинформ».

Ученые посетили подземную полость объекта культурного наследия, а также комплексы Историко-культурного музея-заповедника «Шульган-Таш» и Государственного природного заповедника «Шульган-Таш», после чего выразили обеспокоенность по поводу экологической безопасности Каповой пещеры, сохранности живописи эпохи палеолита и стихийной застройки у Шульган-Таш.

Участники симпозиума просят Управление по госохране культурного наследия республики профинансировать научные исследования по биологии и создать на базе ГБУ Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» единую информационную систему, которая будет собирать климатическую и биологическую информацию о пещере и о ее исследовании.

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