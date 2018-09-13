Национальный оркестр Башкирии впервые сыграет в пещере Шульган-таш

В залах пещеры Шульган-таш впервые выступит Национальный оркестр народных инструментов Башкирии. Концерт состоится 15 сентября в рамках 48-го Всемирного конгресса Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства (СИОФФ).

Не исключено, что в будущем живые музыкальные выступления в карстовой Каповой пещере станут традицией. Оркестр представит 15 произведений, также планируется участие солистов этно-группы «Ятаган» Ильдара Шакирова (думбыра, ятаган) и Расима Лугаманова (ударные), солиста-вокалиста филармонии Марселя Кутуева, отмечает «МедиаКорСеть». Мероприятие будет организовано с учетом всех требований безопасности.

Шульган-Таш расположен в западных предгорьях Южного Урала. На территории заповедника находится уникальная карстовая Капова пещера, или Шульган-Таш. Протяжённость всех ходов пещеры составляет более 2,9 км. Пещера имеет три яруса, внутри пещеры протекает речка Подземный Шульган, которая и образовала эту пещеру.