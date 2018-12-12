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Футболиста российского клуба задержали в Шереметьево из-за часов

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Футболиста одного из российских клубов задержали при прохождении таможенного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Причина задержания — незадекларированные часы. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Молодой человек прилетел в Москву из Рима и проследовал по «зеленому коридору». Его остановили для досмотра и в личных вещах обнаружили две коробки от наручных часов Rolex.

Одни из них находились на руке футболиста, другие — во внутреннем кармане куртки. У спортсмена не было документов, подтверждающих их стоимость, поэтому была назначена экспертиза.

В ФТС отметили, что в действиях футболиста усматривается нарушение статьи 16.2 КоАП («Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию»).

В сообщении не указывается имя футболиста, однако подчеркивается, что он выступает за известный российский клуб.

10 декабря сотрудники Брянской таможни задержали гражданина Молдавии, который пытался ввести в Россию 20 канареек. Мужчина задекларировал птиц, однако у него отсутствовали ветеринарные документы.

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