Житель Молдавии пытался провезти через Брянск 20 канареек

Сотрудники таможни Брянской области задержали гражданина Молдавии, который пытался незаконно ввезти на территорию России живой товар. Им оказались 20 канареек.

Птиц нарушитель вез на поезде Кишинев–Москва. Он задекларировал канареек, но ветеринарные документы на них не оформил. Мужчина пояснил, что везет птиц в Москву на продажу.

В итоге в отношении жителя Кишинева возбудили административное дело, а птиц вернули в Молдавию, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее в аэропорту в Париже таможенники задержали австрийца, пытавшегося нелегально провезти из Мексики в Германию 80 экзотических птиц в своем багаже. В ручной клади у пассажира нашли 15 коробок, где были рассажены птицы.