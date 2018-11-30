Бывший американский футболист на спор занялся керлингом и собрался на Олимпиаду
Бывший игрок в американский футбол Джаред Аллен рассказал, что после спора с друзьями начал заниматься керлингом, а теперь собирается поучаствовать в Олимпийских играх 2022 года.
Футбольную карьеру Аллен, которому сейчас 36, завершил в 2016 году и начал пробовать себя в других видах спорта. Изначально он занялся гольфом, но быстро понял, что это ему не подходит, пишет TMZ.
Вскоре ради шутки он поспорил с друзьями, что сможет стать олимпийцем, и решил попытать удачу в керлинге.
Аллен собрал команду из бывших футболистов, и теперь они играют против профессиональных керлингистов.
По словам спортсмена, он «чертовски уверен», что попадет на Олимпиаду в Пекине, хотя тренируется менее двух часов в день.
«Здесь нужно постоянно работать щеткой. Я был известен своим кардио, но мести — это чертовски тяжело», — рассказал он.
На прошлых Олимпийских играх в Пхёнчхане мужская сборная США завоевала золото.
19 ноября сообщалось, что на этапе мирового тура Red Deer Curling Classic канадская команда по керлингу вышла на лед пьяной.