Прямой эфир

Бывший американский футболист на спор занялся керлингом и собрался на Олимпиаду

0
Фото: Instagram
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший игрок в американский футбол Джаред Аллен рассказал, что после спора с друзьями начал заниматься керлингом, а теперь собирается поучаствовать в Олимпийских играх 2022 года.

Футбольную карьеру Аллен, которому сейчас 36, завершил в 2016 году и начал пробовать себя в других видах спорта. Изначально он занялся гольфом, но быстро понял, что это ему не подходит, пишет TMZ.

Вскоре ради шутки он поспорил с друзьями, что сможет стать олимпийцем, и решил попытать удачу в керлинге.

Аллен собрал команду из бывших футболистов, и теперь они играют против профессиональных керлингистов.

По словам спортсмена, он «чертовски уверен», что попадет на Олимпиаду в Пекине, хотя тренируется менее двух часов в день.

«Здесь нужно постоянно работать щеткой. Я был известен своим кардио, но мести — это чертовски тяжело», — рассказал он.

На прошлых Олимпийских играх в Пхёнчхане мужская сборная США завоевала золото.

19 ноября сообщалось, что на этапе мирового тура Red Deer Curling Classic канадская команда по керлингу вышла на лед пьяной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские керлингистки разгромили датчанок и вышли в полуфинал ЧЕ
Российская прокуратура установила невиновность керлингиста Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017