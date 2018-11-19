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Канадские керлингисты вышли на площадку пьяными

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Канадскую команду по керлингу в составе Джейми Куи, Райана Фрая, Криса Шилла и Дэвида Кидби дисквалифицировали с этапа мирового тура Red Deer Curling Classic после того, как все ее участники вышли на площадку в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает канадская CBC.

«Они были очень пьяны, ругались и ломали щетки, вели себя недопустимо», — заявил представитель оргкомитета этапа Уэйд Тербер. Он также добавил, что члены команды устроили беспорядок в раздевалке, пинали чужие вещи, пишет RT.

Позднее Фрай принес болельщикам, организаторам и участникам извинения за свое поведение.

«Я оскорбил людей своими действиями и предприму шаги, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась», — заявил спортсмен.

Фрай стал победителем Олимпиады-2014 в Сочи в составе сборной Канады.

Ранее 19 ноября СМИ сообщили, что главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем

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