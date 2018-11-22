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Российские керлингистки разгромили датчанок и вышли в полуфинал ЧЕ

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Фото: curling.ru
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Спортсменки сборной России по керлингу 22 ноября победили команду Дании в заключительной игре кругового турнира на чемпионате Европы, проходящем в Таллине.

Сборная победила датчанок со счетом 12:5. В состав команды вошли Алина Ковалева,  Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, сообщает «РИА Новости». Соперницами россиянок в полуфинале европейского первенства станет команда Швеции.

Полуфинальные встречи чемпионата Европы пройдут в пятницу.

19 ноября канадскую команду по керлингу в составе Джейми Куи, Райана Фрая, Криса Шилла и Дэвида Кидби дисквалифицировали с этапа мирового тура Red Deer Curling Classic, после того как все ее участники вышли на площадку в состоянии алкогольного опьянения.

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