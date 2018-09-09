WCF не нашла в докладе Макларена доказательств вины российских керлингистов

Всемирная федерация кeрлинга (WСF) не нашла достаточных доказательств вины российских спортсменов в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Отмечается, что данные из доклада, имеющие отношение к керлингистам, были проанализированы специальными экспертами WCF, которые посчитали, что доказательств вины российских керлингистов в употреблении допинга не представлено.

В связи с этим WCF объявила, что не будет предпринимать никаких действий в отношении россиян.

В 2016 году комиссия во главе с Маклареном представила доклад о допинге в российском спорте.

В начале сентября стало известно, что Международный олимпийский комитет не будет лишать золотой медали признавшегося в нарушении антидопинговых правил немецкого десятиборца Кристиана Шенка.